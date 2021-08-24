بالصور.. أستراليا تكشف عن جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

مصطفى عبد العظيم (دبي) كشف الجناح الأسترالي في «إكسبو 2020 دبي»، عن محتوى الجناح والبرامج والفعاليات التي سيقدمها للزوار مع انطلاق الحدث مطلع أكتوبر المقبل، مؤكداً جهوزيته لإبهار الزوار بتجربة استثنائية تأخذهم في رحلة ثلاثية الأبعاد مرئية ومسموعة مصممة لربط الزوار بأستراليا.

وقال جستن مكجون المفوض العام للجناح الأسترالي في «إكسبو 2020 دبي»، خلال احتفالية أُقيمت في الجناح، أمس، إن الكشف عن محتوى وبرنامج الفعاليات، يشكل تتويجاً لرحلة ممتعة من البناء والتشييد لجناح أستراليا التي كانت من الدول الأولى التي أعلنت اكتمال بناء جناحها في «إكسبو» والذي توافق مع يوم أستراليا الوطني بتاريخ 26 يناير من هذا العام.

جناح أستراليا في «إكسبو» يبهر زواره برحلة ثلاثية الأبعاد

وأوضح مكجون أن أستراليا ترتبط بعلاقات قوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وأن «إكسبو 2020 دبي» سيشكل حدثا مهماً للجميع وسيكون فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً على أن إكسبو 2020 دبي سيلعب دوراً مهماً في عملية التعافي الاقتصادي.

وعن محتوى الجناح الأسترالي، الواقع في منطقة التنقل، أشار مكجون إلى أن الجناح سيقدم ثلاث تجارب للزوار في رحلة مفعمة تستغرق 20 دقيقة، حيث ستشكل كل تجربة منها رحلة مرئية ومسموعة مصممة لربط الزوار بأستراليا، والترحيب بالزوار من خلال معرض يجسد التكوين الثقافي المتعدد لأستراليا، مروراً بمعرض حلم النجوم لاستكشاف قصص أسترالية عن الابتكار والفضاء وتعمل على ربط المجتمعات وتعبئتها محلياً وعالمياً، من المعرفة الأصلية القديمة إلى الاكتشافات والاختراعات الحديثة، وذلك بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية العديدة التي سيشهدها الجناح.

جناح أستراليا في «إكسبو» يبهر زواره برحلة ثلاثية الأبعاد



وتعكس فكرة «حلم النجوم» هدف أستراليا في الاجتماع مع الدول الأخرى للتعاون في حل التحديات العالمية ومشاركة ابتكاراتها لتحقيق المنفعة المتبادلة

وقال إن فكرة الشعار تلخص تطلعات أستراليا وإنجازاتها وتسخر روح التفاؤل الأسترالي، مضيفاً أنها «تحتفي بالتنوع والإبداع والتعاون، مشيراً إلى أن إحدى السمات الرئيسية لتصميم جناح أستراليا، المستوحى من المناظر الطبيعية الأسترالية المتنوعة، يتمثل بالغيوم الركامية، والتي تجسد مفهوم التنقل.

التجارة والاستثمار

من جانبه، قال منير سنكري، قنصل ومفوض تجاري لأستراليا، ان بلاده تتطلع إلى الاستفاده من «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وأستراليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 إلى نحو 9.8 مليار دولار أسترالي، فيما يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في أستراليا إلى نحو 12 مليار دولاراسترالي، مقابل 4 مليارات دولار أسترالي حجم الاستثمارات الاسترالية في الإمارات، لافتاً إلى أن الشركات الاسترالية تتخذ من دولة الإمارات مركزاً لأعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق مختلفة من العالم، مشيراً إلى وجود أكثر من 250 شركة استرالية في الإمارات.

جناح أستراليا في «إكسبو» يبهر زواره برحلة ثلاثية الأبعاد

وأضاف: «نسعى من خلال المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم إلى زيادة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين»، مشيراً إلى توافد أكثر 300 شركة استرالية إلى دبي خلال فترة المعرض، وسيقوم العديد منها بالمشاركة في المعارض التي ستقام في دولة الإمارات خلال هذه الفترة على غرار معرض الجلف فود و«جيتكس» ومعرض الصحة العربي.

صنع المستقبل

من جهتها، قالت كلير كلوني - مديرة برمجة الجناح الأسترالي، إن «إكسبو 2020 دبي» سيشكل حدثاً مهماً يجمع كافة شعوب العالم في دبي، مما يتيح لنا أن نشارك الأمم على اختلاف ثقافتها لتواصل العقول من أجل صنع المستقبل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات من خلال تنظيم هذا الحدث الضخم تثبت قدراتها الكبيرة في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» وتجاوزها.

جناح أستراليا في «إكسبو» يبهر زواره برحلة ثلاثية الأبعاد



وأشارت كلوني إلى براعة مصممي الجناح الأسترالي ف توفير تجربة فريدة للزوار من خلال تصميم تجربة زيارة حافلة ومثيرة تجسد التنوع الثقافي الواسع لأستراليا التي يتحدث سكانها أكثر من 300 لغة، لافتة إلى أن المحتوى الذي سيقدمه الجناح الأسترالي سيعكس المفهوم الثقافي والمعرفي الذي تزخر به أستراليا.

ويجسد جناح أستراليا في «إكسبو 2020 دبي»، عبر شعاره «حلم النجوم» روح التفاؤل والطموح والإبداع الأسترالي، والرغبة في ترسيخ مفهوم التعاون المشترك في حل التحديات العالمية، حيث يشكل هيكل الجناح مظلةً للتجمع والترحيب بجميع الزوار من جميع الدول لتجربة الثقافة والضيافة الأسترالية الحقيقية.

وكشفت أستراليا مؤخراً عن اكتمال بناء جناحها الواقع في منطقة التنقل، والذي سيعمل على تعريف زوار «إكسبو 2020 دبي» بالتنوع العرقي والثقافي في أستراليا، إذ ما يقرب من نصف الأستراليين إما ولدوا في بلد آخر أو أن أحد والديهم على الأقل مولود في بلد آخر.

وتشكل الغيوم الركامية، والتي تجسد مفهوم التنقل، إحدى السمات الرئيسة لتصميم جناح أستراليا، المستوحى من المناظر الطبيعية الأسترالية المتنوعة، وترمز بنية الغيمة فوق الساحة الأمامية للجناح الأسترالي، المصمم من قبل مكتب المهندسين المعماريين في بريزبن، إلى الطريقة التي تعد بها أستراليا أرضاً تتميز بالتنوع وموطناً لثقافات متعددة.