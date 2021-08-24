745 ألف مقعد على الرحلات الجوية بالإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي) بلغ حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس نحو 745 ألفاً و176 مقعداً، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط سوف تشغل 3 ملايين و37 ألفاً و237 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 24.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة عالمياً.

وبلغت الطاقة الاستيعابية العالمية هذا الأسبوع 76.9 مليون مقعد، بزيادة طفيفة 0.7% عن الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال أقل بنسبة 34% عما كانت عليه في الأسبوع نفسه قبل عامين. وبدأت إعادة بعض السعة التي تمت إزالتها في الأسبوعين الماضيين في الصين، مع إضافة 1.4 مليون مقعد هذا الأسبوع، لكن السعة لا تزال أقل مما كانت عليه في مطلع أغسطس.

وأضافت المملكة المتحدة نحو 47 ألف مقعد هذا الأسبوع بزيادة 2.7% عن الأسبوع الماضي. تمت إضافة هذه القدرة في عدد من البلدان، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال والهند والولايات المتحدة. وشهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في القدرة الاستيعابية أسبوعاً بعد أسبوع، حيث تم سحب 90 ألفاً و500 مقعد من الجدول الأسبوع الجاري.