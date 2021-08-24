المؤشر السعودي يقود أسواق الخليج للصعود

دبي (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في دول التعاون الخليجي على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود، وتصدر المؤشر السعودي المكاسب. صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي وخام القياس الأميركي اثنين بالمئة بحلول الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش في ظل توقعات صعودية للطلب بعد أن عانت المكسيك انقطاعا كبيرا في الإنتاج وإصدار إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أول موافقة كاملة على لقاح مضاد لكوفيد-19. وصعد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة مسجلا 11141 نقطة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي والعملاق النفطي أرامكو السعودية 0.5 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة بقيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي صعد 1.5 بالمئة وسهم إعمار العقارية الذي زاد 0.7 بالمئة. يمضي سوق العقارات السكنية في دبي في مسار ثابت إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل طفيف خلال العامين المقبلين، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لمحللي قطاع الإسكان.

واستقر مؤشر سوق أبوظبي عند 7682 نقطة إذ عوض ارتفاع سهم شركة دانة غاز العاملة في مجال الطاقة انخفاضا بنسبة 0.7 بالمئة لسهم شركة اتصالات، في حين ارتفع سهم شركة العالمية القابضة 0.1 بالمئة. وقال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة، وهي الأعلى قيمة في بورصة أبوظبي، لـ«رويترز» إنها تدرس عمليات استحواذ بمليارات قليلة من الدولارات في بضعة قطاعات من بينها التطوير العقاري في أبوظبي. وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة إلى 11166 نقطة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري القطري 1.2 بالمئة. وقال البنك التجاري في إفصاح للبورصة أمس الاثنين إنه اقترض 875 مليون دولار لإعادة تمول دين قائم ودعم متطلبات التمويل العامة. ومن بين الرابحين الآخرين، زاد مصرف الريان 0.6 بالمئة. وأعلن المصرف أمس شراء حصة إضافية بنسبة خمسة بالمئة في شركة الريان-المملكة المتحدة من قطر القابضة.

وفي بورصة البحرين زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1648 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت ارتفع 0.6 بالمئة إلى 7329 نقطة. وفي بورصة مسقط هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3956 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.6 بالمئة مسجلا 10950 نقطة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة.