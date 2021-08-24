«ناسداك» يبلغ قمة قياسية بفضل دفعة من الطاقة والتكنولوجيا

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء إذ تلقت أسهم الطاقة والشركات المرتبطة بالسفر دفعة من موافقة أميركية كاملة على لقاح مضاد لكوفيد-19، بينما دفعت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك إلى مستوى مرتفع جديد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 35382.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.9 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 4484.4 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 35.5 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 14978.142 نقطة.