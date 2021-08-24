98 مليار دولار حجم الاستثمار العالمي في «فينتك»

دبي (الاتحاد) بلغ حجم الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية «فينتك» 98 مليار دولار عبر 2456 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 121.5 مليار دولار و3520 صفقة خلال العام الماضي بأكمله، حسب تقرير صادر عن «كي بي إم جي» العالمية.

وكشف عن استمرار صفقات الاندماج والاستحواذ بوتيرة جيدة للغاية، حيث بلغت قيمتها 40.7 مليار دولار من 353 صفقة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 74 مليار دولار عبر 502 صفقة طوال العام 2020.

ونوه بقوة الشراكات في استثمارات رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا المالية قوية وتجاوزت التوقعات في النصف الأول من العام 2021، حيث بلغت 20.8 مليار دولار على مستوى العالم. شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (5 مليارات دولار) مستويات قياسية من الاستثمار المرتبط بصندوق النقد الأجنبي.

وحسب التقرير، حقق الاستثمار العالمي في الأمن السيبراني إلى رقماً قياسياً سنوياً جديداً، حيث ارتفع من 2,2 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 3,7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021.

وارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الخارجية بشكل كبير، من 10.3 مليار دولار خلال عام 2020 إلى 27.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2021.

ووفق التقرير، احتضنت شركات الاستثمارات الخاصة مجال التكنولوجيا المالية في النصف الأول من العام 2021، حيث ساهمت بمبلغ 5 مليارات دولار في الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية - متجاوزة أعلى مستوى سنوي سابق 4.7 ​​مليار دولار في عام 2018.

وشهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضخ استثمارات في التكنولوجيا المالية بلغت 39.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021.