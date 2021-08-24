«جمارك أبوظبي»: 21% نسبة التخليص المسبق للمعاملات

أبوظبي (وام) أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن نسبة التخليص المسبق للمعاملات الجمركية قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية وصلت إلى 21% حتى نهاية يوليو من العام الجاري، ما يمثل قفزة نوعية مهمة على مستوى تبني الخدمات الرقمية في عمليات تخليص المعاملات، والذي من شأنه أن يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم سلاسل الإمداد بشكل ملائم.

ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الطموحة وتوجيهات القيادة الحكيمة بتوظيف التكنولوجيا في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، والارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، وفق أفضل الممارسات العالمية، في ظل صواب استراتيجيات التحول الرقمي الشامل، ودورها في تعزيز حركة البضائع، وتوفير المزيد من التسهيلات لقطاع المتعاملين والمستثمرين.

وأسهم التحول الرقمي لجميع خدمات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في الارتقاء بمستوى المنظومة الجمركية، وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين من خلال تقديم أكثر من 40 خدمة رئيسة متكاملة تجسد متانة البنية التحتية المتطورة والمرونة التشغيلية التي تتمتع بها الإدارة في ظل خدمات جمركية ذكية ومبتكرة أسهمت في تعزيز مكانة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عالمياً. وتتيح الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خدمة التخليص المسبق لقطاع المتعاملين قبل وصول البضائع إلى المراكز الجمركية من خلال عدد من الأنظمة الجمركية الرقمية بهدف توفير الجهد والوقت على المتعاملين بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي في مؤشرات التنافسية العالمية، ومنها مؤشر التجارة عبر الحدود.

يذكر أن عملية التخليص المسبق تتلخص في قيام المستورد أو من ينوب عنه بتسجيل معلومات البيان الجمركي وتقديمها للجمارك قبل وصول البضائع إلى المنفذ الجمركي، وهذا يتيح المجال للمتعاملين لإنهاء الإجراءات ودفع الرسوم الجمركية مسبقاً، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الجهات الرقابية عند الضرورة لاستكمال سير المعاملة وإجراء الفسح الفوري عنها، بما يسهم في اختصار الوقت اللازم لتخليص الشحنات، ويسهم في تقليل التكاليف وزيادة فرص المنافسة بين القطاعات المختلفة.