تراجع إنتاج روسيا النفطي إلى 10.41 مليون برميل يومياً

موسكو (رويترز) - قالت مصادر مطلعة على البيانات لرويترز اليوم الثلاثاء إن روسيا أنتجت في المتوسط 10.41 مليون برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز في الفترة بين مطلع أغسطس والثالث والعشرين منه، مقارنة مع 10.46 مليون برميل يوميا في يوليو رغم خطط زيادة الإنتاج.

وقالت مصادر إن تراجع الإنتاج يرجع بشكل أساسي إلى حريق في محطة معالجة تابعة لجازبروم في شمال البلاد.

وكانت روسيا أعلنت سابقا أنها سترفع إنتاجها النفطي بنحو 100 ألف برميل يوميا من أغسطس، تماشيا مع اتفاق أبرمته مع مجموعة أوبك+ لكبار منتجي الخام لتقليص قيود على الإنتاج تدريجيا.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعقيب.