نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات قطاع التجزئة اليوم الثلاثاء أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق خلال سبعة أعوام تقريبا في الشهر الجاري وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا، ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية مما يضغط على الأسعار.

وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60 مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2014، من +23 في يوليو. وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا ولكن يُتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام. وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى أغسطس زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي هبوطا كبيرا مفاجئا لمبيعات التجزئة في يوليو، ما يشير لتباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.