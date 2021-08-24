تراجع غير مسبوق لمبيعات العقارات في بريطانيا

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا هبط بما يزيد على النصف الشهر الماضي بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال مكتب الضرائب البريطاني إن عدد المنازل المباعة في يوليو بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73 ألفا و740 منزلا بانخفاض 63 بالمئة عن يونيو، حين هرع مشترون لإبرام صفقات بيع قبل خفض إعفاءات ضريبية طارئة بسبب كوفيد-19، لكنه يزيد أربعة بالمئة عنه في يوليو تموز 2020.

والمبيعات منخفضة 24 بالمئة عن الشهر ذاته في 2019 قبل الجائحة.

ودعم سوق المنازل في بريطانيا الطلب على عقارات أكبر مع الزيادة في عدد من يعملون من المنزل.