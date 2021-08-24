قفزة في الصادرات السعودية خلال يونيو

الرياض (رويترز) - كشفت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن قيمة صادرات النفط السعودية زادت في يونيو 123 بالمئة إلى 61.5 مليار ريال (16.4 مليار دولار) عنها قبل عام بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 41 بالمئة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات ككل زادت بنحو 92 بالمئة في يونيو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام حين واجهت التجارة العالمية قيودا بسبب إجراءات العزل العام وتعطل السفر المرتبطين بأزمة فيروس كورونا.

وأضافت أن الصادرات النفطية شكلت 72 بالمئة من إجمالي الصادرات في يونيو، ارتفاعا من 62 بالمئة في يونيو من العام الماضي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ أزمة فيروس كورونا، في ظل تخفيف القيود وانتعاش أسعار النفط.

وظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في يونيو، إذ بلغت الصادرات إليها نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وفي يونيو، نزلت الواردات من تركيا إلى 5.7 مليون ريال من 21.8 مليون ريال في مايو، ومن 712.4 مليون ريال في يونيو من العام الماضي.