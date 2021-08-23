«أبوظبي الإسلامي» يطلق منصة «أموالي» الرقمية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، منصة «أموالي» الرقمية، وهي أول منصة رقمية إسلامية في العالم تستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام إلى 18 عاماً، وذلك وفقاً لما أعلنه مسؤولو المصرف في مؤتمر صحفي عقد أمس.

وأوضح المتحدثون أن منصة «أموالي» الرقمية تعتبر مبادرة ريادية تنضوي تحتها مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول التكنولوجية المبتكرة، ويتمثّل هدفها في تمكين العملاء من الشباب للاستمتاع بطرق جديدة كلياً في تلبية احتياجاتهم المصرفية من دون معاملات ورقية أو الحاجة إلى توقيعاتهم أو زيارة أحد الفروع المصرفية.

وتأسست المنصة الرقمية الجديدة بالتعاون مع «منتدى المؤسسين»، وهي مجموعة من الشباب الإماراتي وآبائهم، بهدف تمكين العملاء من الشباب للتمتع بتجربة مصرفية مخصصة لهم، وتعزيز معرفتهم المالية والحصول على عروض شخصية تتناسب مع أسلوب حياتهم.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف خلال مؤتمر صحفي إن «مصرف أبوظبي الإسلامي حريص على استقطاب شريحة الشباب من العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية، والآن بات لديه أكثر من 100 ألف عميل دون سن الـ 24 عاماً، ويأتي ذلك انسجاماً مع هدفه المتمثل في تعزيز وصول الشباب إلى خدمات ومنتجات مالية آمنة ومخصصة وتمكينهم من اعتماد ممارسات منضبطة فيما يتعلق بإدارة مواردهم المالية».

وأوضح أن إطلاق منصة «أموالي» هي استجابة لمتطلبات هذه الشريحة الشبابية، خاصة أنه يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والمصرفية المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة.

وقالت راوية القادر، رئيسة قطاع الخدمات المصرفية للشباب لدى مصرف أبوظبي الإسلامي:

«يكرّس المصرف جهوداً لتلبية احتياجات شريحة العملاء من الشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل الإمارات بشكل عام، ومصرف أبوظبي الإسلامي بصفة خاصة».

وأوضحت أن إطلاق المبادرة يهدف لترسيخ أسس التمكين المالي بين أوساط الجيل الشبابي، مما يسهم بكل تأكيد في رسم ملامح مستقبل الإمارات خلال الـ 50 عاماً القادمة.

وقالت إن فكرة منصة «أموالي» الرقمية جاءت لتساعد الأطفال والشباب لإدارة أموالهم، من خلال دمج عناصر المعرفة المالية وحلول إدارة الميزانيات والخدمات المصرفية ضمن تجربة رقمية تجمع بين الراحة والبساطة. وأضافت: لقد أصبح فتح الحساب المصرفي الآن سهلاً، إذ بات بإمكان أولياء الأمور فتح حساب «أموالي» عبر هواتفهم الذكية باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية من مصرف أبوظبي الإسلامي.