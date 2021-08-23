«الصناعة» تطلع على تقنيات التحول الرقمي لدى «تيكاب»

الشارقة (الاتحاد)

زار فريق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شركة «تيكاب» المحدودة، المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات وأجهزة التحكم وكابلات البيانات والكابلات المقاومة للحريق، وناقلات الطاقة منخفضة الجهد، وذلك للاطلاع على آليات التحول الرقمي في الشركة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في محور تعزيز جهود الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

وتأتي الزيارة ضمن مساعي الوزارة لتعزيز العلاقة التكاملية والتعاون وبناء الشراكات المستدامة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي، لاسيما في وقت تتسارع فيه الخطى من أجل تبني الحلول التكنولوجية بديلاً للمنظومة التقليدية في الإنتاج والتصنيع.

وقال محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة، يهمنا الاطلاع على أبرز التجارب الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي، واستمعنا في (تيكاب) إلى قصص النجاح، وخطط التوسع المستقبلي.