«الطاقة والبنية التحتية» تحصد 13 جائزة عالمية

دبي (وام)

حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية 13 جائزة عالمية من بداية العام الجاري 2021 نتيجة كفاءة مشاريعها ومبادراتها في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل ونجاحها في تضافر الجهود وتسخير الإمكانات والموارد كافة، لدعم تميزها وريادتها في المجالات ذات الصلة. وتحرص الوزارة على تحقيق إنجازات وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي بدورها تمثل محركاً رئيساً ومستهدفاً مستقبلياً للانطلاقة نحو الخمسين عاماً المقبلة، والتي تحمل في ثناياها الكثير من الفرص والتحديات وخطط العمل المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.

ولفتت وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن مثل هذه الجوائز العالمية المرموقة تستهدف تعزيز سمعة الوزارة ضمن تطبيق استراتيجيتها المستقبلية وتبنيها لأفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات الرائدة والمبتكرة تحقيقاً لرؤيتها «الريادة العالمية المستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل».