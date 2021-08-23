خطة شاملة لتوسيع عمل برنامج «خبراء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالذكرى السنوية الأولى لبرنامجها «خبراء أبوظبي»، المنصة التعليمية الإلكترونية الرائدة، مُعلنة عن خطتها الشاملة لتوسيع نطاق عمل البرنامج، ليشمل أسواقاً جديدة، بالإضافة إلى دورات تدريبية إضافية.

يتماشى برنامج «خبراء أبوظبي» الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي منذ عام مع مبادراتها للتصدي لجائحة كوفيد- 19، والتوجُّه العالمي الذي فرض تحول كافة العروض الترويجية، وورش العمل والدورات التدريبية، إلى منصات إلكترونية افتراضية.

ويهدف البرنامج إلى دعم منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر وممثلي وكالات السفر، وغيرهم من الشركاء، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة والتدريب، للترويج لإمارة أبوظبي. أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامج «خبراء أبوظبي» في شهر مايو 2020، حيث تم طرحه في 17 سوقاً، وبأكثر من 7 لغات.

وحقق البرنامج نتائج مذهلة، وسجَّل فيه حوالي 13670 وكيلاً، وأكثر من 7000 متخرّج.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «لقد شجعنا الدعم القوي الذي قدمه قطاع السفر العالمي لبرنامج شركاء أبوظبي. وعلى هذا النحو، نخطط حالياً لتوسيع نطاق عمل البرنامج ليشمل أسواقاً جديدة، منها سويسرا وإسرائيل».

وتابع الشيبة: «وبالرغم من أن العام الماضي فرض تحديات كبيرة على قطاع السفر بسبب الجائحة، إلا أننا ومن خلال هذا البرنامج المبتكر نجحنا في التواصل مع الخبراء في قطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم، وساعدناهم في فهم الأسباب التي تجعل من أبوظبي وجهة استثنائية. نحن على ثقة تامة بأن البرنامج لعب دوراً جوهرياً في تعزيز جهود التسويق لأبوظبي والتعريف بما تزخر به من مكامن سياحية مذهلة، الأمر الذي سيساهم بدوره في زيادة الإيرادات السياحية ويطيل فترة الزيارة بالنسبة للزوار».

يشكل برنامج «خبراء أبوظبي» جزءاً أساسياً من الخطة الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، للترويج لقطاع السفر، وإمداده بكافة المتطلبات اللازمة، لضمان تزويد المختصين بالمعلومات والإرشادات الصحيحة للترويج للعاصمة الإماراتية، وما تمتلكه من المقوِّمات ومعالم الجذب على أفضل وجه، بما يُسهم في استقطاب المزيد من السياح من حول العالم عندما يكون العالم جاهزاً للسفر مرة أخرى.

ويُسهم البرنامج في تعزيز مكانة العاصمة وجهة عالمية مفضلة للزوار، وبخاصة مع ما يوفره «خبراء أبوظبي» من إمكانيات وأدوات تُمكن وكلاء السفر من الترويج للإمارة بشكل أفضل وأكثر كفاءة، والتركيز على عوامل الجذب التي تتميز بها من عروض ووجهات سياحية تلبي كافة التطلعات، ما ينعكس إيجاباً على القطاع السياحي من خلال استقطاب المزيد من الزوار، ومن ثَمَّ المساهمة في زيادة الإيرادات الناتجة عن معدلات الإشغال الفندقي والإنفاق السياحي، وغيرها.