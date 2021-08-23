طيران الإمارات توقع اتفاقية إنترلاين مع «سيم إير» الجـوية

دبي (الاتحاد)

وقعت طيران الإمارات وخطوط «سيم إير Semair» الجنوب أفريقية اتفاقية إنترلاين، وذلك في خطوة لدعم تكثيف العمليات بعد تعزيز خدمات طيران الإمارات إلى جنوب إفريقيا.

وسوف توفر الاتفاقية الجديدة ست وجهات أخرى لعملاء طيران الإمارات، من خلال بوابتي الناقلة في تلك الدولة جوهانسبرغ وكيب تاون. وتعد هذه الاتفاقية أول شراكة بين الناقلتين، ورابع شراكة لطيران الإمارات في جنوب إفريقيا. وتشمل الترتيبات بين طيران الإمارات و«سيم إير» السفر بتذكرة واحدة مع الحجز ونقل الأمتعة من جوهانسبرغ وكيب تاون إلى بلومفونتين وكيمبرلي ومارغيت ودربان وهودسبروت وبليتينبيرغ باي وجورج وسيشن.

وأعرب عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عن سعادته بإبرام اتفاقية الشراكة الجديدة. وقال: «توفر رحلات سيم إير لعملائنا مزيداً من الفرص للسفر بسلاسة عبر العديد من الوجهات السياحية الشهيرة في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الميزة الإضافية للاتصال مع بليتينبيرغ ومارغيت اللتين تخدمهما سيم إير حصرياً».

وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، قال رئيس «سيم إير» التنفيذي مايلز فان دير مولين: «يسعدنا أن نتشارك مع طيران الإمارات. وتقدم اتفاقية الإنترلاين لعملائنا الراحة والتوفير، حيث يمكنهم الآن الانتقال بسلاسة من رحلاتنا إلى الشبكة العالمية الواسعة لهذه الناقلة العالمية الشهيرة بالجودة والتميز».