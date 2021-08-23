«الاتحاد للطيران» تنقل أعضاء اللجنة البارالمبية الإماراتية إلى طوكيو

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، 32 عضواً من أعضاء اللجنة البارالمبية الإماراتية على متن رحلتها لنقلهم إلى الألعاب البارالمبية 2020 المقرر إقامتها في طوكيو، اليابان.

ومن جهته، أفاد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، قائلاً: «يسرنا أن نسافر على متن رحلات الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. سيكون من بين أعضاء الفريق الإماراتي اللاعب عبدالله سلطان العرياني، الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للرماية، وسينافس للحفاظ على مركزه الأول. ويسرنا أن نرى إلى أي مدى يمكن أن نصل في الألعاب البارالمبية 2020 في طوكيو، فكل ما نحتاجه للفوز هو العمل الجاد والمثابرة وقليل من التوفيق».

وبهذه المناسبة، أفاد تيري دالي، المدير التنفيذي لتجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران: «بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تفخر الاتحاد للطيران بدعم اللجنة البارالمبية الإماراتية ونقل المواهب الشابة والفريق المساند إلى الألعاب البارالمبية. وبالإنابة عن أسرة الاتحاد للطيران، نتمنى التوفيق للفريق في رحلته الأولمبية».