1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 284 مبايعة بقيمة 681.18 مليون درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 191.64 مليون درهم، و241 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 489.53 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.