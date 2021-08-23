«موانئ دبي العالمية» تختتم برنامج «بداية» الصيفي

دبي (الاتحاد)

اختتمت موانئ دبي العالمية –إقليم الإمارات، الدورة الجديدة من برنامج «بداية» الصيفي، لتعريف طلبة المدارس والجامعات من مواطني دولة الإمارات بفرص العمل في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وتوعيتهم بجهود موانئ دبي العالمية في تحويل دبي إلى مركز تجاري عالمي، تماشياً مع التزام المؤسسة بضمان تدفق حركة التجارة من دون انقطاع، وذلك في إطار مساعيها الدائمة لتمكين المواطنين من الحصول على أفضل الوظائف المهنية، واكتساب المهارات والخبرات التي تعزز مهاراتهم العملية، وحصل المشاركون على منحة شهرية وشهادة خبرة صيفية.

ونجح البرنامج حتى الآن في تدريب 193 طالباً وطالبة من الجامعات والمدارس ابتداء من الصف العاشر. وقد حرصت إدارة الموظفين في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، خلال هذا العام على الالتزام بأقصى تدابير الأمن والسلامة بما في ذلك الإجراءات الاحترازية، لذا، اقتصر التدريب الميداني على الطلبة الحاصلين على جرعتين من اللقاح، إضافة إلى تقديم العديد من الجلسات التعريفية للطلاب افتراضياً عن بُعد.

وقال نبيل قائد، مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية – إدارة الموظفين، موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «بنينا خطتنا الاستراتيجية على أساس أن نكون وجهة العمل المفضلة لمواطني دولة الإمارات، وأطلقنا برامج متعددة للتوطين تم تصميمها عبر مختلف مواقع العمل في هيكلنا التنظيمي ومراحل الترقي الوظيفي لتحفيز التطوير المهني للمواطنين. ونفخر بما حققناه على هذا الصعيد، إذ تبلغ نسبة التوطين لدينا الآن في المناصب القيادية العليا قرابة 96%.

ولا يقتصر محتوى برنامج «بداية» الصيفي على تعريف المشاركين بالفرص الكبيرة المتاحة لدينا للتوظيف في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، بل يتعدّاها إلى فتح الآفاق أمام الطلبة لدخول عالم ريادة الأعمال، والاستفادة من وجودهم في مدينة دبي التي تضم أكبر مركز للتجارة الذكية في المنطقة، والبوابة المفتوحة على سلسلة التوريد العالمية، مدعومة بالمنصات الرقمية وبوابات الخدمات الذكية التي نمتلكها، ما يمثل فرصاً لا محدودة أمامهم لتأسيس المشاريع التجارية، وبناء التطبيقات والمنصات الرقمية عبر التكامل مع منظومتنا الرقمية».