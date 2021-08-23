«دبي التجاري العالمي» يوقع اتفاقية مع «إمداد» لمدة 5 سنوات

دبي (الاتحاد)

كشف مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المطورة لمشروع قرية إكسبو، وهي المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، وتتخذ من دبي مقراً لها، لتزويد «قرية أكسبو» بخدمات متكاملة لإدارة المرافق.

وستغطي الاتفاقية، التي تمتد لمدة خمس سنوات، قرية إكسبو المُشيدة على مساحة إجمالية تصل إلى 4.892.040 قدماً مربعةً، والتي سيقيم فيها المشاركون في إكسبو 2020 دبي.

وقد وقع الاتفاقية ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، ومحمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة إمداد، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي يوم أمس. وبموجب الاتفاقية، ستوفر إمداد فريقاً متخصصاً يضم 165 فنياً وعامل تنظيفٍ لتقديم مجموعةٍ واسعةٍ من خدمات إدارة المرافق في مختلف المرافق السكنية والتجارية والمجتمعية بقرية إكسبو. كما ستقدم إمداد خدمات توريد العمالة والتنظيف المتخصصة، والتي تشمل التنظيف العام وتنظيف أحواض السباحة وتعقيم وتنظيف خزانات المياه إلى جانب الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة والأعمال المدنية وخدمات البنية التحتية.

وبهذه المناسبة، أوضح ماهر عبد الكريم جلفار، قائلاً: «يلعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً حيوياً في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم إكسبو 2020 دبي، من خلال تطوير قرية إكسبو، التي بدأت فعلياً بالترحيب بالمشاركين في الحدث العالمي. ونحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع مجموعة إمداد لخدمة قرية إكسبو، وتقديم أعلى مستويات الخدمة الممكنة للمشاركين، حيث تدعم إمداد مرافقنا المختلفة منذ عدة سنوات بإمكانياتها المتقدمة والمرنة، ومعايير خدماتها العالية».

وأضاف جلفار: «تعكس شراكتنا مع إمداد على مدى الأعوام الخمس المقبلة التزامنا باستدامة عمليات قرية إكسبو، والتي ستُخصص بعد انتهاء فعاليات إكسبو 2020 دبي لتلبية الطلب المتوقع».

من جهته، أعرب محمود رشيد عن اعتزازه بالحصول على العقد الجديد، منوهاً: «ستقدم إمداد بموجب هذا العقد خدماتٍ آمنةٍ وصحيةٍ وفعالةٍ في مختلف مرافق قرية إكسبو.