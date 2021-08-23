«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع مركز ماليزي

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بحضور محمد حسريل بن الحميد، قنصل عام ماليزيا، وفداً رفيع المستوى من مركز التكنولوجيا الخضراء وتغيير المناخ الماليزي، ترأسه شمس البحر محمد نور، الرئيس التنفيذي للمركز.

وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومركز التكنولوجيا الخضراء وتغيير المناخ الماليزي، التابع لوزارة البيئة والمياه الماليزية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير خلال الاجتماع: «لدينا استراتيجية واضحة وأهداف محددة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذا الهدف، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

واستعرض معاليه أمام الوفد الزائر، أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتطرق معاليه لمساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتشارك مع باقي دول العالم، من أجل الحدّ من آثار تغيّر المناخ والاحتباس الحراري.

ومن جهته، قدم شمس البحر محمد نور، الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا الخضراء وتغيير المناخ الماليزي تعريفاً بعمل المركز كوكالة منفذة لمشاركة ماليزيا في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث أبدى اهتمامه بمشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال نور:«تنسجم تطلعات مركز التكنولوجيا الخضراء وتغيير المناخ الماليزي، بشكل كامل مع رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية العالمية. ونؤمن أن التعاون بين المركز والهيئة سيسهم في ترسيخ وتعزيز أهدافنا وغاياتنا من حيث توفير الحلول لمكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى دعم جهود المؤسستين في مجال تعزيز النمو الأخضر لحماية الكوكب الذي نعيش عليه.».