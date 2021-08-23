«دو» تدعو مستخدمي الهواتف المتحركة لترقية أجهزتهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت دو، أن جميع خدمات شبكة الجيل الثاني 2G ستتوقف في المستقبل القريب، بناءً على إعلان هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإيقاف التدريجي للشبكة، داعيةً عملاءها ومستخدمي الهواتف المتحركة إلى ترقية أجهزتهم ليستمتعوا بخدمات الأجيال الأحدث من شبكات اتصال الهاتف المتحرك مثل الجيل الثالث والرابع والخامس.

ويتماشى هذا الإعلان مع التطورات التي تشهدها تقنيات اتصال الهاتف المتحرك إضافة إلى الطلب المتزايد لتحسين تجارب المستخدمين على نحو شامل. وسيتم إيقاف جميع خدمات شبكة الجيل الثاني بشكل تدريجي عبر دولة الإمارات، والمتوقع إيقافها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022.

ونظراً لأن خدمات الجيل الثاني لن تكون متاحة بعد الآن، سيحتاج العملاء الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة 2G إلى استبدالها بأجهزة 3G أو 4G أو 5G.

وسيحصل العملاء الذين يقومون بترقية أجهزتهم الحالية جودة صوت عالية الوضوح واتصال بيانات عالي السرعة، بالإضافة إلى سرعة تصفح وتنزيل أعلى.

ويمكن لمستخدمي الهاتف المتحرك الذين يستخدمون حالياً أجهزة 3G على شبكة 2G تغيير إعداداتهم إلى 3G لتجنب أي انقطاع في الخدمة، والاستمرار في استخدام أجهزتهم على النحو المعتاد.

يُشار إلى أن متجر دو الإلكتروني ومتاجرها الرئيسة توفر العديد من الهواتف المتحركة التي تدعم تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس من شبكات الاتصال.

ويمكن لعملاء دو من الأفراد والمؤسسات زيارة موقع دو على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية ترقية الأجهزة.