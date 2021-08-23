الإسترليني يتعافى بعد موجة مبيعات

لندن (رويترز) - تعافى الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو اليوم الاثنين مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في مختلف الأسواق، بعد مخاوف بشأن النمو العالمي أثارتها موجة مبيعات الأسبوع الماضي.

وصعد الإسترليني 0.7 بالمئة أمام العملة الأميركية إلى 1.3717 دولار بحلول الساعة 16.05 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هبط 1.8 بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.44 بالمئة إلى 85.51 بنس لليورو.

ويتعافى الإسترليني من أسوأ أسبوع له في شهرين أمام العملتين كليهما، وسط مخاوف من أن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد تقوض التعافي العالمي وقلق بأن تسارع بنوك مركزية رئيسة إلى تخفيف إجراءات التحفيز الطارئة.