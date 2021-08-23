«وول ستريت» تفتح مرتفعة بدفعة من البنوك والنفط

نيويورك (رويترز) - فتحت الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الاثنين، فيما قاد النفط وأسهم البنوك المكاسب، إذ عاد المستثمرون إلى شراء الأصول العالية المخاطر بعد مبيعات كثيفة الأسبوع الماضي أذكتها مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.89 نقطة ما يعادل 0.12 بالمئة إلى 35160.97 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.62 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 4450.29 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 62.32 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 14776.98 نقطة.