النمو في بريطانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى خلال 6 أشهر

لندن (رويترز) - أظهر مسح نشر اليوم الاثنين أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا بعد تخفيف موجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا تباطأ بشكل حاد في أغسطس مع مواجهة الشركات صعوبات بسبب نقص لم يسبق له مثيل في العاملين والمواد الأولية.

وهبط مؤشر آي اتش إس ماركت/سي آي بي إس المجمع لمديري المشتريات لثالث شهر على التوالي مع انكماشه إلى 55.3 نقطة من 59.2 نقطة في يوليو، مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير. ويمثل هذا تراجعا أكثر حدة من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا قراءة عند 58.4 نقطة.

ومع هذا ظلت وتيرة النمو مرتفعة قليلا عن مستويات ما قبل الجائحة، لكن آي اتش إس قالت إنه توجد علامات واضحة على أن التعافي يفقد قوته الدافعة بعد أداء قوي في الربع الثاني.

وفي المقابل، أظهر مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو أداء أفضل مع تراجعه إلى 59.5 من 60.2 نقطة.