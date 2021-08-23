ارتفاع مبيعات المساكن في الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز) - ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في يوليو بينما تراجعت الأسعار من مستوى قياسي كانت سجلته في يونيو.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مبيعات المساكن القائمة زادت اثنين بالمئة إلى معدل سنوي قدره 5.99 مليون وحدة الشهر الماضي مقارنة مع يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل عند 5.83 مليون وحدة في يوليو.

وعلى أساس سنوي زادت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل غالبية مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 1.5 بالمئة.

وتراجع متوسط سعر المبيعات إلى 353900 دولار من المستوى القياسي المسجل في يونيو، لكنه ظل مرتفعا 17.8 بالمئة عن مستواه قبل عام.