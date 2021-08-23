بتكوين تتجاوز 50 ألف دولار وتواصل التعافي

لندن (رويترز) - ارتفع سعر بتكوين إلى ما يزيد على 50 ألف دولار اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ مايو مواصلة انتعاشها بعد تراجع دام شهورا.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 50341 دولارا إذ يراهن المستثمرون على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

وارتفعت بتكوين 81 في المئة منذ بلغت أدنى مستوى سنوي لها عند 27700 دولار في يناير.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة المشفرة المنافسة إيثريوم 2.8 بالمئة إلى 3337 دولارا. وصعدت العملة الافتراضية 91 بالمئة منذ انخفاضها إلى أقل من 1740 دولارا الشهر الماضي.

ويأتي تعافي العملات المشفرة في الوقت الذي تقدم فيه بعض شركات الخدمات المالية الكبيرة لعملائها إمكانية الوصول إلى العملات الافتراضية. وقالت باي بال هولدينجز اليوم الاثنين إنها ستسمح للعملاء في المملكة المتحدة بشراء وبيع بتكوين والاحتفاظ بها وكذلك العملات المشفرة الأخرى ابتداء من الأسبوع الجاري.