نمو الاقتصاد الألماني يقل عن توقعات «المركزي»

فرانكفورت (رويترز) - قال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) في تقرير شهري اليوم الاثنين إن النمو الاقتصادي قد يقل عن التوقعات هذا العام وإن عودة ظهور فيروس كورونا قد تفرض ضغوطا غير متوقعة على الاقتصاد في الخريف.

ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3.7 بالمئة هذا العام و5.2 بالمئة في 2022، لكن البنك ذكر أن الأسابيع الأولى من التعافي كانت متواضعة أكثر من المتوقع، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على بيانات العام بأكمله.

ورغم ذلك من المنتظر أن تسجل ألمانيا نموا قويا خلال شهور الصيف إذ تستفيد الخدمات من تخفيف القيود مع انخفاض أعداد المصابين الأمر الذي يعزز دخل السياحة.

وذكر البنك أنه يمكن إعادة فرض بعض القيود في الخريف إذا استمرت الإصابات في التزايد، لكنه توقع ألا تكون صارمة كما كانت في الماضي نظرا للتقدم الذي أحرزته ألمانيا في تطعيم سكانها.

وكرر بوندسبنك وجهة نظره السابقة بأن التضخم قد يقترب من مستوى خمسة في المئة بنهاية العام، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة على أن يتراجع بوتيرة حادة أوائل العام المقبل.