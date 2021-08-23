«الإمارات دبي الوطني» يعزز تمويل قطاع الألماس

دبي (الاتحاد) أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن خطط لزيادة حجم التمويل المتوفر لقطاع الألماس في دبي ومضاعفة ميزانيته المخصصة لتمويل الألماس في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2025.

وتعاون البنك مع مركز دبي للسلع المتعددة في هذا المشروع، بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب المركز في صياغة ملامح تجارة الألماس العالمية. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في دفع عجلة التحوّل الاقتصادي الذي تخوضه إمارة دبي لتصبح المركز العالمي الأوّل في مجال تجارة الألماس، ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم هذه الخطوة أيضاً في خطة دبي الخمسية الرامية لزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم، تزامناً مع مساعي الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال.

ويتمحور دور مركز دبي للسلع المتعددة في هذه الاتفاقية حول تقديم المشورة الاستراتيجية، والمساهمة في ترويج المنتجات المالية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لدى تجّار الألماس في الدولة، لا سيما ما يزيد على ألف من الأعضاء المسجلين في بورصة دبي للألماس، أكبر منصة لمناقصات الألماس في العالم والتي تقع في «برج الألماس» في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي.

ويأتي هذا التعاون ليتيح لتجّار الألماس في دبي فرصاً متزايدة للحصول على التمويل، وإمكانية الوصول إلى منظومة عمل موثوقة لكافة جوانب تجارة الألماس عبر مركز دبي للسلع المتعددة. ويشمل ذلك توفير منظومة عمل مقبولة عالمياً للحوكمة وممارسات التجارة وحل النزاعات ودخول الأسواق الجديدة.

في غضون فترة تزيد على 20 عاماً بقليل، تحولت دبي إلى ثاني أكبر مركز لتجارة الألماس على مستوى العالم، وشهدت هذه التجارة فيها نمواً ملحوظاً على مدار السنين من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى 17.5 مليار دولار في عام 2020.