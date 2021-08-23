دولة خليجية تدخل عصر الهيدروجين الأخضر

القاهرة (رويترز) - اتجهت العديد من البلدان نحو الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء العمانية على تويتر اليوم الاثنين أن عمان وقعت اتفاق حجز أرض لمشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الذي تهدف شركة أكمي الهندية لتنفيذه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وذكرت الوكالة أن الاتفاق جزء من خطة الهيئة العامة للمناطق الخاصة والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الطاقة المتجددة لتعزيز استخدامهما في مجالات مختلفة كالنقل والصناعة.