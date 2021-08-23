استمرار ازدهار أنشطة الأعمال في منطقة اليورو

لندن (رويترز) - أظهر مسح اليوم الاثنين أن قوة أنشطة الأعمال في منطقة اليورو استمرت في الشهر الجاري، لكن بانخفاض عن أعلى وتيرة في عقدين التي سجلتها في يوليو، إذ أتاحت سرعة وتيرة حملات التطعيم فتح مزيد من الشركات أبوابها ومغامرة العملاء بالخروج من منازلهم.

وكان يمكن أن تتوسع الأنشطة بوتيرة أسرع في غياب الاضطراب الحالي لسلاسل التوريد ولكن مخاوف تجدد إجراءات العزل بسبب سلالات جديدة لفيروس كورونا استمرت في كبح حالة التفاؤل.

ونزلت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، والذي يُعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 59.5 نقطة في أغسطس من 60.2 نقطة في الشهر الماضي. والقراءة أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش ولكن أقل من توقعات استطلاع رويترز عند 59.7 نقطة.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين المعني بأنشطة الأعمال في آي.اتش.اس ماركت «حافظ التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو على زخم كبير في أغسطس ونزل المؤشر قليلا فحسب من المستوى المرتفع في يوليو ليصل المتوسط منذ بداية الربع الثالث لأعلى مستوى منذ 21 عاما».

ونتابع «لا يزال تعطل سلاسل الإمداد يسبب حالة من الفوضى ويترتب عليه عجزا متكرر في الشركات عن تلبية الطلب ويرفع التكاليف».

ونزل مؤشر يقيس أداء صناعة الخدمات المهيمنة إلى 59.7 نقطة من ذروة 15 عاما في يوليو عند 59.8 نقطة. وتوقع استطلاع رويترز قراءة 59.8 نقطة.

وتباطأ الطلب قليلا فحسب مقارنة مع يوليو، مما يشير إلى استمرار الانتعاش، لكن مؤشر توقعات أنشطة الخدمات، الذي يقيس التفاؤل في الاثني عشر شهرا القادمة، نزل إلى 68.6 من 69.1 نقطة.