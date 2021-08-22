سوق دبي يتصدر ارتفاعات بورصات الخليج

دبي (رويترز)

تصدر سوق دبي ارتفاعات بورصات الخليج الرئيسية التي أغلقت معظم مؤشراتها على ارتفاع أمس. وتقدم مؤشر دبي 1.1 بالمئة إلى 2867 نقطة، مدعوماً بارتفاع 1.1 بالمئة لسهم شركة إعمار العقارية.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.8 بالمئة إلى 7679 نقطة، مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، 1.1 بالمئة وسهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1.3 بالمئة. ومن بين الرابحين الآخرين سهم أدنوك للتوزيع الذي أغلق على ارتفاع 1.8 بالمئة عقب انضمامه لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وصعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة إلى 11078 نقطة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري 2.6 بالمئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.

زاد مؤشر البحرين 0.6 بالمئة إلى 1648 نقطة.

في المقابل، تراجع المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مسجلا 11077 نقطة، متأثراً بانخفاض 1.8 بالمئة لسهم مصرف الراجحي و3.1 بالمئة لسهم بنك الرياض.

وفي بورصة مسقط نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3972 نقطة، كما خسر المؤشر في الكويت 0.3 بالمئة مسجلا 7272 نقطة.