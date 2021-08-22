سفير الدولة لدى بكين: العلاقات الإماراتية الصينية تشهد حقبة تاريخية

بكين (وام)

أكد علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية أن العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تشهد اليوم حقبة تاريخية وخاصة، إذ تدعم كل دولة الأخرى في المحافل الدولية والإقليمية.

وقال الظاهري - في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية في مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا - إنّ علاقات تاريخية عميقة تربط الصين بالعالم العربي، معرباً عن تمنياته للمعرض بالنجاح في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الصين والمنطقة العربية.

وأوضح أنّ هذه العلاقات شهدت إحدى حقبها الذهبية خلال عهد أسرة تانغ في القرن السابع، وقد فتحت العلاقات التجارية المزدهرة بين الجانبين طرقاً سهّلت تبادل المعرفة العلمية، في الطب والرياضيات وعلم الفلك وغيرها من المجالات.

وأكد أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين حافظت منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية، في العام 1984، على نسق تطور إيجابي سريع ومتواصل حتى ارتقت في العام 2018 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أقامها الطرفان خلال الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس شي جين بينغ إلى دولة الإمارات، ثم تلتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في العام التالي.

الحزام والطريق

وقال: إن دولة الإمارات وبهدف تحقيق الازدهار المشترك حرصت على أن تكون من أولى الدول المنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق، وهي أيضاً عضو مؤسس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيراً إلى أن الإمارات اليوم تحوز على 28 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين الصين والدول العربية، والتي يبلغ حجمها أكثر من 50 مليار دولار، كما تتواجد على أرض الإمارات أكثر من 6000 شركة صينية، بينما تشارك دولة الإمارات في أكثر من 650 مشروعاً استثمارياً في الصين.

وأعرب الظاهري عن فخر دولة الإمارات كونها بوابة لوجستية إقليمية رئيسية، وباتت بوابة اتصال بين الصين والمنطقة العربية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن أكثر من 60 في المئة من تجارة الصين إلى غرب آسيا وشمال أفريقيا تمر الآن عبر الإمارات، مؤكداً أن الدولة تعتبر مركزاً عالمياً رئيسياً للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل السياسات والخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال في الدولة.

إكسبو 2020 دبي

وتابع: «يعتبر 2021 عاماً خاصاً في دولة الإمارات، إذ نحتفل خلاله بالذكرى الخمسين لتأسيس دولتنا، كما نستضيف فيه إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، والذي سيستضيف أكثر من 190 دولة».