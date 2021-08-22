ربط إلكتروني بين كهرباء وبلدية الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفداً من بلدية الشارقة لبحث تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتعزيز مجالات الربط الإلكتروني بين الجانبين بهدف تطوير الخدمات، بما يخدم كافة شرائح المجتمع وينعكس بالإيجاب على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة.

استقبل الوفد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وترأس وفد البلدية عبيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عدداً من جوانب العمل المشترك والربط الإلكتروني لخدمات تصديق العقود وتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات.