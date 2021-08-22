223 ألف درهم تبرعات عملاء «لولو» لـ«دبي العطاء»

دبي (الاتحاد)

أسهم عملاء لولو خلال شهر رمضان المبارك بدعم المحتاجين من خلال جمع مبلغ 223 ألف درهم لصالح دبي العطاء.

واستفادت حملة المسؤولية الاجتماعية البسيطة والفعالة لمجموعة لولو من روح العطاء المتجذرة في سكان دبي، حيث قاموا بالتبرع بدرهم أو أكثر عبر نقاط الدفع في جميع متاجر لولو هايبر ماركت خلال ذروة موسم التسوق في شهر رمضان 2021.

وتم تسليم الشيك رسمياً إلى عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء مؤخراً من قبل سليم أم. أيه. رئيس مجموعة لولو العالمية.

وقال سليم أم. أيه: «تملك مجموعة لولو سجلاً حافلاً في دعم المبادرات الخيرية المحلية، وجهودنا في نطاق المسؤولية المجتمعية كانت نشطة خلال شهر رمضان المبارك الماضي. وشارك عملاؤنا الكرام في هذا العمل النبيل بكل سرور».

وقال عبدالله أحمد الشحي: «قدمت لولو هايبر ماركت مثالاً بارزاً للمشاركة المجتمعية من خلال هذا التبرع لدبي العطاء، ونحن نشكر كل متبرع على مساهمته في الارتقاء هذه المبادرة المجتمعية».