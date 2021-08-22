«هوتباك» توقع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت هوتباك الدولية، المصنّع لحلول تغليف المواد الغذائية ذات الاستخدام الواحد، عن توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات للانتفاع بإحدى محطات ميناء جبل علي، مما يمهد الطريق أمام الشركة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتصدير منتجاتها من خلال الميناء.

وقع الاتفاقية، عبد الجبار بي بي العضو المنتدب للمجموعة، وشهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات.

وتبلغ إيرادات هوتباك 950 مليون درهم، وتمتلك حضوراً في 12 دولة. وخلال العامين الماضيين، صدرت الشركة منتجات بقيمة 700 مليون درهم.