منتدى الأعمال الإماراتي الأوزبكي يعزز التبادل التجاري والاستثماري

أبوظبي (الاتحاد) يترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفداً رسمياً وتجارياً رفيع المستوى لزيارة جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 24 حتى 26 أغسطس الجاري، بهدف مناقشة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة.

تتضمن الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي الأوزبكي في العاصمة طشقند برئاسة كل من معالي عبد الله بن طوق المري، ومعالي سردار عمر زاخوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من البلدين فضلا عن عقد اجتماعات رسمية ولقاءات أعمال على المستويين الحكومي والخاص.

ويوفر منتدى الأعمال منصة للتواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية في البلدين، وتمكين الشركات الإماراتية والأوزبكية من استكشاف الفرص وعقد شراكات مستدامة، وسيتخلله توقيع مذكرات تفاهم على المستويين الحكومي والخاص للاتفاق على أنشطة تجارية ومشاريع اقتصادية تخدم الأهداف الاقتصادية والتجارية للبلدين خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على أنشطة التجارة والاستثمار والسياحة والتعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وعمليات الموانئ الجافة والعقارات والزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وريادة الأعمال.

ويأتي المنتدى في إطار علاقات التعاون الاقتصادي المتميزة بين دولة الإمارات مع جمهورية أوزبكستان الصديقة، والتي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تواصل تطورها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق قفزات تنموية مهمة والارتقاء بالشراكة القائمة إلى مستويات أعلى، وخير دليل على ذلك هو تضاعف قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية لتصل في عام 2020 إلى 400 مليون دولار مقارنة مع 173 مليون دولار في 2011، مما يعكس المنحى الإيجابي ووتيرة النمو السريعة للتعاون التجاري بين البلدين.

ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في فتح مزيداً من قنوات التواصل والتعاون بين الحكومتين الإماراتية والأوزبكية ودفع الروابط الاقتصادية والتجارية، وتسهيل أنشطة الشراكة على مستوى القطاع الخاص للبلدين وبما يخدم تطلعاتهما التنموية. ويمثل منتدى الأعمال الإماراتي الأوزبكي الحدث الرئيسي في هذه الزيارة المهمة، حيث سيعمل الجانبان من خلاله على تحديد مسارات واضحة لتنمية شراكة البلدين خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطوات عملية لزيادة حجم التجارة البينية وزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال وتقديم الدعم والتسهيلات لشركات البلدين في عملياتها التجارية والاستثمارية في أسواقهما.

يشارك في وفد الدولة أكثر من 30 شخصاً يمثلون نحو 18 جهة حكومية وخاصة في الدولة، من أبرزها إلى جانب وزارة الاقتصاد: وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الطاقة والبنية التحتية، دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، صندوق خليفة، غرف التجارة والصناعة في كل من دبي والشارقة والفجيرة، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، موانئ دبي العالمية، موانئ أبوظبي، مبادلة للرعاية الصحية، مصدر، شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، مجموعة كانو، مجموعة داماك، وغيرها، في حين يشارك في المنتدى من الجانب الأوزبكي ممثلون عن 40 جهة ما بين مؤسسة حكومية وشركة خاصة في مختلف القطاعات التي يناقشها المنتدى.