بالصور.. أحدث مشاريع «الدار» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة الدار العقارية «الدار» مشروع «ياس إيكرز ذا ماغنوليا»، وتضم المرحلة الثالثة من مشروعها التطويري الرائد في جزيرة ياس 312 فيلا وتاون هاوس جديدة وفسيحة في المجمّع السكني المسوّر «ياس إيكرز». وستُطرح الوحدات السكنية الجديدة للبيع أمام جميع الجنسيات ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تشييد مشروع «ماغنوليا» في الربع الأخير من عام 2021، ليبدأ تسليم الوحدات في الربع الثالث من عام 2024.

ومع اكتمال عمليات تشييد الوحدات في المراحل السابقة من مشروع «ياس إيكرز»، وهي ردوودز وأسبنس وسيدارز، أطلقت الدار العقارية الوحدات الجديدة في ماغنوليا. ومن المقرر أن يستفيد المشترون من المرافق الموجودة في جزيرة ياس و«ياس إيكرز»، بالإضافة إلى الإطلالات الخلابة التي سيستمتع بها أصحاب الفلل الأمامية والمُطّلة على ملعب الجولف.

مجسم لإحدى فلل المشروع

95 ٪ معدلات الإشغال للوحدات القائمة

ومع انتهاء مرحلة «ماغنوليا» من التشييد، سيتاح لسكان المجمّع الوصول إلى المدرسة والمساجد ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمساحات الخضراء الفسيحة والمسابح المشتركة، بالإضافة إلى وجهات الترفيه والتسلية والتسوق العالمية القريبة من جزيرة ياس. هذا وقد بات مشروع «ياس إيكرز» أحد أكثر المجتمعات التطويرية شعبية وجاذبية في أبوظبي، حيث تبلغ معدلات الإشغال الحالية للوحدات القائمة 95٪.

مجسم لإحدى فلل المشروع



تعديلات على التصميم

وقد أُجريت تعديلات على التصميم العام لوحدات مشروع «ماغنوليا» لتمنح سكانها نمط حياة أكثر توازناً، تضمن استغلال المساحات بما يتناسب مع رغبة العملاء حالياً بالحصول على مساحة إضافية للسكن والعمل والاسترخاء. وتشمل بعض الميزات الجديدة غرف نوم كبيرة ومخزن طعام وغرف دراسة وغرف غسيل ومناطق تخزين.

وتمتاز الوحدات في مشروع «ماغنوليا» بأسعارها التنافسية، ويمكن للعملاء الاختيار من بين وحدات سكنية تتنوع بين تاون هاوس بغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، ووحدات دوبلكس من ثلاث وأربع غرف نوم، وفلل من أربع وخمس وست غرف نوم، وتمتلك أغلب هذه الوحدات إطلالات على ملعب الجولف.

مجسم لإحدى فلل المشروع



ارتفاع الطلب

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «بعد النجاح الكبير الذي حققته مشاريعنا مؤخراً في جزيرة ياس، نتوقع أن نشهد ارتفاعاً في الطلب على هذه الوحدات، لاسيما من المشترين الأصغر سناً الذين يصعدون أولى درجات سلم الاستثمار أو يسعون لتأسيس عائلة في أحد أكثر المواقع المرغوبة في أبوظبي. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع إلى الجزيرة ما يزيد على 10 آلاف موظف مع عائلاتهم بعد الافتتاح المرتقب للمنطقة الإبداعية - ياس في جنوب جزيرة ياس، إذ توفر ياس إيكرز مجتمعاً مثاليًا للموظفين الذين سيقطنون مع عائلاتهم بقرب أماكن عملهم».

وتم تصميم وحدات مشروع «ماغنوليا» وفق أعلى معايير الاستدامة وأحدثها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتوفر في كل وحدة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ومواد عالية الانعكاس للطاقة الشمسية لخفض امتصاص الحرارة، بالإضافة إلى تجهيزات فعّالة تقلل من استهلاك المياه بأكثر من 20٪، وتركيبات إضاءة LED تقلل من استهلاك الطاقة. فضلاً عن ذلك، سيتمكّن العملاء من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه باستخدام العدادات الذكية.