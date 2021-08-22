رفع تصنيف «أبوظبي التجاري» على مؤشر «مورجان ستانلي» إلى «AA»

أبوظبي (الاتحاد) أعلن بنك أبوظبي التجاري عن رفع تصنيفه على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG) من A إلى AA، وجاء ذلك مدفوعاً بـ«مبادرات التحول الرقمي الرائدة» لدعم الشركات الصغيرة، فضلاً عن تبنيه لأفضل معايير أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء.

وبذلك يرتفع تصنيف بنك أبوظبي التجاري على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إلى فئة «الريادة»، وأصبح الآن ضمن 29% من الشركات المدرجة في مؤشر MSCI ACWI الأفضل في مجال إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم.

وسجّل بنك أبوظبي التجاري نتائج رائدة على مستوى القطاع المصرفي في مجال توفير الحماية المالية للمستهلكين، والمعايير المتينة لحماية أمن البيانات، والامتثال. وفي مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية، حقق البنك مراتب متقدمة مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية في مجال تطوير المواهب وبرامج تدريب الخريجين الجدد، وجاء ذلك تقديراً لما يقدمه البنك في سياق تطوير مهارات الموظفين ولا سيما من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحوكمة الاجتماعية

وكان لأداء البنك القوي في مجال «الحوكمة الاجتماعية» دور كبير في ترقية تصنيفه، حيث سلّط المؤشر الضوء على الخدمات المصرفية الرقمية التي قام البنك بطرحها مؤخراً أثناء تفشي الجائحة العالمية، والتي كان لها الأثر الكبير في تقديم الدعم للأفراد والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في هذه الأوقات الاستثنائية.

وارتفعت نتائج تقييم بنك أبوظبي التجاري على صعيد حوكمة الشركات منذ أبريل 2021، حيث حقق تصنيفاً أعلى من المتوسط العالمي بالنسبة لأخلاقيات ممارسة الأعمال. ونوّه مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بإيجابية إلى مساعي البنك في الحدّ من المخاطر البيئية على مستوى أنشطة الإقراض.

علاء عريقات

دعم العملاء

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «فخورون بالإعلان عن ارتفاع تصنيف بنك أبوظبي التجاري على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، والذي يجعله في مصاف المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. الأمر الذي يؤكد التزامنا بجهود الإدارة الفعالة للمخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضمن استدامة الأعمال على المدى الطويل، ونحن على ثقة أن هذا الإنجاز سيتيح لنا الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا وتقديم الدعم للمجتمع ككل. وسنواصل البناء على ما تم تحقيقه، وقد بدأ البنك بالفعل بوضع خطة شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي سيتم دمجها ضمن استراتيجية أعمالنا الخمسية القادمة».







