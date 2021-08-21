محمد على الملا: العلم والتميز أهم ركائز التجارة الحديثة

يوسف العربي (أبوظبي)

عاصر رجل الأعمال محمد علي الملا، النهضة الاجتماعية الاقتصادية في الإمارات وتلمس طريقه في عالم المال والأعمال في سن مبكرة فيما أثقلت الوظيفة الحكومية في وزارة الداخلية شخصيته بأخلاقيات الانضباط والجدية في العمل.

وغطت مساهمات الملا في مجتمعه المحلي مجالات متنوعة بين الاستثمار والعمل الخيري، والنشاط الرياضي والثقافي ليصبح نموذجاً لرجل الأعمال المؤثر في محيطة ومجتمعة الذي يعمل به.

ولد الملا، في منطقة الغرفة بإمارة الفجيرة وتلقى تعليمه على يد محفظي القرآن «مطوعين»

ويقول لـ «الاتحاد» إن الحياة كانت بسيطة على مختلف الأصعدة لكن تغمرها السعادة نتيجة تواصل الناس وتآلفهم وتعاضدهم لاسيما في عمل الخير.

ويشير إلى أن الطفرة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي على أهميتها إلا أنها غيرت من شكل التواصل بين الأفراد والذي يعد مبعث سعادة ومودة لدى الجميع.

ويقول إن المجتمع الإماراتي لا يزال بخير وانه رغم تغير الأوضاع والظروف إلى حد بعيد إلا أنه حافظ على تماسكه وتعاضده حيث يسود الترابط والأخلاقيات الأصيلة للمجتمع.

ويتذكر أن الوالد الذي كان يعمل بالزراعة والتجارة كان يركز على قيم الخير والمساعدة والعطاء وهي القيم التي لا يزال يضعها نصب عينيه طوال السنوات الماضية.

بدايات مبكرة

ويقول الملا إن البداية نحو مجتمع المال والأعمال كانت مبكرة حيث سافر في سن الحادية عشر إلى دولة الكويت مدفوعاً بطموح كبير بتكوين مدخرات لبداية مشروعه الخاص.

ويتذكر أنه في شهر سبتمبر من العام 1960 بدأ عمله الأول في الكويت في محل للأقمشة بسوق المباركية براتب 200 روبية هندية وبعدها أصبح الراتب بالدينار الكويتي واستمر في العمل بهذا المحل لمدة عام تقريباً.

وانتقل بعدها لشركة تعمل بالأدوية والمواد الكيماوية حيث عمل مخلصاً للجمارك في الميناء وبعدها أصبح مخلصاً للبضائع في ميناء «الشويخ» بحيث يقوم بتحصيل دينارين عن كل معاملة.

ويستكمل الملا، أنه بحلول شهر يوليو من العام 1968 عاد إلى الفجيرة بحصيلة مدخرات بلغت 12 ألف روبية وفي العام التالي ذهب إلى أبوظبي ليفتتح بقالة بمنطقة دائرة المياه بجوار قصر المشرف حالياً، بالإضافة إلى مغسلة ملابس بالشراكة مع شخص هندي، وبعدها قام باستئجار سيارتين أجرة لتكون الإمارة فاتحة الخير وبداية الاستثمار الخاص للملا.

العمل الحكومي

وفي العام 1969 التحق بقوة دفاع أبوظبي، وفي أبريل من العام 1973 التحق بوزارة الداخلية وفي العام التالي تم نقله إلى الفجيرة ليعمل في إدارة الجنسية والجوازات حتى العام 1995 بعد أن تقلد منصب نائب مدير إدارة الجنسية والجوازات في الفجيرة. ويقول الملا إن فترة العمل بوزارة الداخلية أثقلت شخصيته وعلمته الجدية والانضباط وأن يعبر عمله الفعلي عن شخصيته وليس الكلام فقط.

وقال إنه أثناء الوظيفة الحكومية قام بتأسيس أول شركة مقاولات للتمديدات الكهربائية في الفجيرة وهي شركة الملا للتجارة والمقاولات وكانت الشركة أول المرخصين من وزارة الكهرباء.

وفي العام 1984 بدأت المجموعة في تجارة السيارات من خلال إنشاء معرض لايزال قائماً، وفي العام 1986 تم إنشاء مصنع «الملا للصناعات التحويلية» المتخصص في إنتاج الورق، وفي العام 1996 قامت المجموعة بشراء مصنع الإمارات للصناعات البلاستيكية.

ويؤكد الملا أن العمل التجاري مليء بالتحديات اليومية ويعتبر عملية معقدة جداً تحتمل الربح والخسارة لكن عندما يختارها الإنسان مهنة له عليه أن يكون جاداً وصادقاً مع الجميع.

توسع الأعمال

وأوضح أن مجموع الإيرادات السنوية لمجموعة شركات الملا التي تضم مصانع الورق والبلاستيك تقدر حالياً بنحو 120 مليونا لافتاً أن الشركة لديها خطة للتوسع من خلال افتتاح مصنع للأوعية البلاستيكية والورقية في العين باستثمارات تبلغ 23 مليون درهم قبل نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن المصنع الجديد يأتي لمواكبة الطلب الكبير في سوق أبوظبي الذي يشهد نهضة عمرانية ونشاطاً اقتصادياً ملموساً. ويوضح الملا أن طبيعة العمل التجاري تغيرت خلال الثلاثة عقود الماضية حيث بات العمل التجاري يعتمد بشكل رئيسي على العلم ودراسات الجدوى الدقيقة التي تسبق أي استثمار لذلك قام بتعيين اثنين من أبنائه الحاصلين على دراسات عليا في الاقتصاد وهما علي، وحمدان، مديرين تنفيذيين بالمجموعة.

وقال إن أحد أبنائه اقترح علية شراء ماكينة إضافية للأكياس العملاقة بمصنع البلاستيك وقدم دراسة جدوى مستفيضة لشراء هذه المكينة التي يبلغ سعرها ثلاثة ملايين درهم، وبعد الموافقة على هذه الخطوة أثبتت التجربة العملية أنها تتلاقى مع توقعات دراسة الجدوى حيث بيع مجمل إنتاجها على مدار العامين الماضيين.

المشروعات الصغيرة

وقال إنه عمل من خلال الغرفة التجارية في الفجيرة على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث اقترب من الشباب وعرف أهم الفرص والتحديات أمام هذا النوع من المشاريع لاسيما في البدايات. وحول أهم النصائح التي يوجهها للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطامحين في خوض غمار العمل التجاري أن يكونوا واقعيين وجادين وأن تقوم أعمالهم على أسس علمية لا يعتريها الهوى فضلاً عن المتابعة العملية على أرض الواقع.

وشدد على أهمية الإمساك بتلابيب التميز والتفوق في ظل العمل في سوق تنافسية نشطة.

وقال إن مجموعة الملا استفادت في بيئة الأعمال المثالية في دولة الإمارات حيث تتوافر البنية التحتية المتطورة والتشريعات الفاعلة وقبل كل ذلك الاستقرار والأمان والرؤية الحكومية الثاقبة.