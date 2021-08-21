الناقلات الوطنية.. قوة محركة للتعافي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

نجحت شركات الطيران الوطنية، خلال جائحة كوفيد- 19، في ترسيخ قدراتها كلاعب محوري في صناعة السفر في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وكقوة محركة لا يستهان بها في دعم تعافي القطاع، وعودته التدريجية لمستويات ما قبل الجائحة.

وتظهر مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة الناقلات الوطنية التي تضم كلاً من«الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي والعربية للطيران وويز اير أبوظبي، والعربية للطيران أبوظبي»، تحسناً متواصلاً في مستويات إشغال المقاعد وعمليات الشحن وزيادة كبيرة في شبكة الوجهات التي فاقت 400 وجهة حول العالم لجميع الناقلات.

، ويأتي ذلك، بعد أن نجحت خلال جائحة كوفيد-19 في رسم خريطة طريق «أنموذجية» لتعافي صناعة السفر والسياحة، واحتواء آثار أسوأ أزمة في تاريخ القطاع منذ عقود طويلة، وذلك على نحو 17 شهراً منذ تعليق رحلات الركاب الجوية والترانزيت في 23 مارس 2020، لتنجح بعدها في التحليق من جديد، والوصول إلى نحو 85 % من وجهاتها في فترة ما قبل الجائحة.

وبفضل مرونتها العالية، استطاعت شركات الطيران الوطنية التعامل بحرفية مع المتغيرات الحاصلة في قطاع الطيران بسبب السلالات الجديدة للوباء التي ساهمت في إغلاق بعض الأسواق، ما دفع بشركات الطيران لإعادة جدولة رحلاتها إلى خدمة أسواق أخرى، وفتح أسواق جديدة لم تخدمها من قبل، ما وفّر خيارات جديدة للمسافرين، من وإلى دولة الإمارات.

ووفقاً للبيانات المجمعة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، والناقلات الوطنية، فقد استحوذت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي، على أكثر من ثلث أعداد المسافرين في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2020، الذي وصفه الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأنه كان الأسوأ على الإطلاق، والأصعب على شركات الطيران في جميع أنحاء العالم، بسبب القيود العالمية على السفر، وتعليق رحلات الركاب بسبب تفشي وباء كورونا، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي كانت ضمن الأكثر تأثراً بتراجع أعداد المسافرين الدوليين عبر قطاع الطيران، لاحتضانها محطات ومراكز عالمية للنقل الجوي في العالم.

وبحسب بالبيانات المجمعة بلغ إجمالي الركاب على الناقلات الوطنية الأربع السابقة خلال العام الماضي، نحو 26.1 مليون مسافر، أي ما يعادل 34% من إجمالي المسافرين الذي نقلتهم شركات الطيران المسجلة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، والبالغ عددهم 76.8 مليون مسافر، وفقاً لـ«اياتا» وذلك بانخفاض نسبته 67.6% عن العام 2019. وأظهرت بيانات (إياتا) أن عدد المسافرين عبر طيران الإمارات، خلال العام الماضي بلغ نحو 15.8 مليون مسافر، فيما أعلنت، الاتحاد للطيران، عن تسجيل أعداد المسافرين خلال عام 2020 بنحو 4.2 مليون مسافر، بالإضافة إلى مليون مسافر في النصف الأول من العام 2021، بمعدل 24.9% لعامل إشغال المقاعد. وبحسب بيانات شركة فلاي دبي، فقد نقلت الشركة 3.2 مليون مسافر خلال عام 2020، فيما قدمت العربية للطيران خدماتها لإجمالي 4.4 مليون مسافر من مراكز عملياتها المختلفة.

طيران الإمارات

نجحت طيران الإمارات في إعادة بناء شبكتها العالمية بشكل تدريجي بأمان واستدامة، ليصل إجمالي عدد وجهات خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة، ما يتيح للمتعاملين السفر بسهولة وسلاسة من دبي وعبرها، إلى الأميركيتين، وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ودول حوض المحيط الهادئ الآسيوية، وتمثل هذه الوجهات نحو 85% من عدد الوجهات التي كانت تشغلها الناقلة قبل جائحة «كوفيد-19»، فيما تخطط لاستعادة نحو 70% من الطاقة الاستيعابية حتى فصل الشتاء 2021.

الاتحاد للطيران

وواصلت الاتحاد للطيران التوسع في شبكة وجهاتها طوال النصف الأول من عام 2021، حيث قامت بإعادة تشغيل واستئناف رحلاتها إلى 10 وجهات، وذلك مع مواصلة إضافة وجهات إلى قائمة أبوظبي للدول الخضراء، وإطلاق اتفاقات ثنائية لـ«ممرات السفر الآمنة» مع دولة الإمارات، وذلك مع تشغيل الناقلة لأكثر من 3,500 رحلة في الشهر إلى 67 وجهة للركاب والشحن في نهاية يونيو 2021.

وأطلقت الاتحاد للطيران في 18 يوليو الماضي رحلاتها إلى فيينا، بواقع رحلتين أسبوعياً، ورحلتين أسبوعيتين إلى مالقة بين 9 يوليو و15 سبتمبر 2021، وذلك بعد أن حطّت رحلة الاتحاد المتجهة من أبوظبي إلى العاصمة التايلاندية في مطار بوكيت الدولي الأول من يوليو، وهي أول رحلة للاتحاد للطيران تعود إلى تايلاند منذ بداية جائحة «كوفيد-19» وتشغل الاتحاد للطيران رحلاتها إلى ميكونوس بين 8 يوليو و11 سبتمبر 2021، وإلى سانتوريني بين 9 يوليو و12 سبتمبر 2021، برحلتين أسبوعيتين.

فلاي دبي

شهدت فلاي دبي توسعاً هو الأسرع في استعادة شبكة الوجهات التي وصلت إلى 95 وجهة في 48 دولة، وافتتاح وجهات جديدة بلغ عددها 18 وجهة تم إطلاقها منذ إعادة فتح الأجواء بعد الجائحة، منها طرابزون وبودروم في تركيا، سانتوريني وميكونوس في اليونان، تيرانا في البانيا، سوهاج وشرم الشيخ في مصر، سالزبورج في النمسا، ومنسك في روسيا البيضاء، وارسو في بولندا.

وتوفر شراكة «فلاي دبي» الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات» للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات إلى أكثر من 200 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا، والمحيط الهندي، واليابان، وجنوب آسيا، والولايات المتحدة.

العربية للطيران

نجحت العربية للطيران خلال النصف الأول من عام 2021، في توسيع شبكة وجهاتها، عبر إطلاق رحلات جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات ومصر والمغرب، وقدمت الشركة خدماتها لنحو 2.3 مليون مسافر، بمعدل إشغال المقاعد نسبته 73%.

أما العربية للطيران أبوظبي، فواصلت العمل على توسيع شبكة وجهاتها في العالم لتصل إلى 100 وجهة، من خلال تشغيل رحلات مباشرة بين أبوظبي وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك ورحلات مباشرة للعاصمة الأرمينية «يريفان»، بالإضافة إلى تشغيل رحلات إلى العاصمة الجورجية تبليسي بدءاً من 14 يوليو 2021، بالإضافة إلى تشغيل رحلات مباشرة بين أبوظبي وطرابزون في تركيا من 13 يوليو، كما شغلت رحلات مباشرة بين أبوظبي وعاصمة أذربيجان باكو من 15 يوليو، وأعلنت تسيير رحلات مباشرة إلى مدينة فيصل آباد، بدءاً من 10 أغسطس 2021، ومدينة ملتان بدءاً من 11 أغسطس 2021، لتتسارع بذلك وتيرة عدد الوجهات من أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ويز إير أبوظبي

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، عن إضافة وجهتين جديدتين إلى شبكتها، حيث ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى تيرانا عاصمة ألبانيا من 11 سبتمبر 2021، وإلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك من 3 أكتوبر، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 31 وجهة.

توسعات متواصلة

وخلال شهر يوليو الماضي وصل عدد الوجهات الجديدة التي تشغلها شركات الطيران الوطنية إلى نحو 30 وجهة إقليمية وعالمية، وذلك في إطار استئناف تشغيل رحلاتها إلى الوجهات التي علقتها خلال فترة تفشي الوباء أو وجهات جديدة تشغلها للمرة الأولى، حيث أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى 8 وجهات عالمية، وإطلاق خدمة جديدة إلى ميامي، في 22 يوليو.

السعة المقعدية

وعلى صعيد مؤشر السعة المقعدية، أظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن الناقلات الإماراتية شغلت 15 ألفاً و742 رحلة جوية إلى مختلف المطارات العالمية، خلال يوليو 2021، بنسبة نمو بلغت 20%، مقارنة بشهر يونيو السابق عليه.

وشغلت الناقلات الإماراتية أكثر من 507 رحلات في اليوم الواحد طوال يوليو الماضي، في وقت أظهرت فيه البيانات ارتفاعاً متواصلاً في أعداد الرحلات الجوية التي شغلتها الناقلات الوطنية منذ استئناف حركة النقل الجوي، إثر جائحة «كوفيد-19»، لتصل إلى مستويات مرتفعة خلال ذروة فصل الصيف الجاري.