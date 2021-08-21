613 مليون دولار قيمة اتفاقيات معرض الصين والدول العربية

دبي (الاتحاد)

تم توقيع اتفاقيات تعاون على هامش الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية المنعقد حالياً في مدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا بغرب الصين، حيث بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 13 اتفاقية بإجمالي 3.996 مليار يوان (613 مليون دولار). وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة الجديدة، والزراعة الحديثة، وصناعة المعدات، والمواد الجديدة، والتعاون في تعزيز القدرة الإنتاجية.

وتفصيلاً، تم التوقيع على مشاريع تعاون منها مشروع لإنتاج البلاستيك الطبي بين شركة طريق الحرير السعودية للخدمات وشركةSHEN GONG Group المحدودة، ومشروع لمعالجة نفايات إطارات السيارات بدرجة حرارة منخفضة وضغط سلبي طفيف بين شركة خدمات طريق الحرير السعودية وشركة JIA HONG YUAN للتكنولوجيا وحماية البيئة، وهو ما يعزز التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية بين الصين والسعودية ويفتح آفاقاً جديدة.

بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية مقاولة لتشييد مشروع لطاقة الرياح بسعة 120 ميجاوات بخليج السويس بمصر موقعة بين مجموعة Gezhouba Group Corporation وشركة الطاووس للطاقة ومقرها مصر. من جهة أخرى أقيم على هامش المعرض أيضاً مؤتمر للتعاون في مجال الزراعة العصرية ومؤتمر تعزيز الاستثمار في ظل مبادرة «الحزام والطريق»، وهي فعاليات أقيمت ميدانياً وافتراضياً، وشارك فيها نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في الصين تشيو سي شي، حيث ألقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع كلمة عبر مشاركة افتراضية.