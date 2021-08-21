فينيسيا الإيطالية تفرض رسوم دخول على السائحين

فينيسيا (إيطاليا) (د ب أ)

ذكرت صحيفة «ستامبا» الإيطالية أن مدينة فينيسيا تعتزم فرض رسوم على الزوار للدخول وتحديد حصص الدخول من صيف عام 2022.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم السبت، عن الصحيفة قولها، إن المدينة الإيطالية، وهي واحدة من أشهر المقاصد السياحة في العالم، ستطلب أيضاً من الزوار المحتملين حجز الدخول مقدماً.

وسيتم إقامة بوابات دوارة في نقاط الوصول الرئيسية في المركز التاريخي بالمدينة. وكان قد تمت مناقشة إجراءات للسيطرة على تدفق السياح لسنوات، قبل أن توقف الجائحة وصول السياح في عام 2020.

وهذا العام، مع استئناف عودة السفر ببطء، عادت القيود على جدول الأعمال، فيما تحاول المقاصد السياحية المشهورة عالمياً كبح جماح تدفق الزوار وتحسين جودة الخبرة للزوار والسكان على حد سواء.