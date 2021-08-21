«كهرباء الشارقة»: خطوط إنتاج جديدة في «زلال»

الشارقة (الاتحاد) كشفت إدارة مصنع مياه زلال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تشغيل خطوط إنتاج جديدة بمختلف الأحجام بتصميم مبتكر جديد وذلك استجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين.

وأكد علي أحمد علي الكندي مدير إدارة مصنع مياه زلال أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تواصل العمل على تطوير مصنع مياه زلال وتعزيز قدرته التنافسية والالتزام بمسئوليتها المجتمعية من خلال إضافة أحجام جديدة تناسب متطلبات المتعاملين وتوصيلها مجاناً، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لكافة الفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر المصنع حاليا عبوات مياه أحجام ( 5 جالون - 1.5 لتر - 500 ملي - 330 ملي - 200 ملي - 150 ملي - 100 ملي)، بالإضافة إلى المحارم الورقية والمعقم التي تخدم احتياجات المتعاملين.

وأشار إلى أن مصنع مياه زلال يعمل وفق أفضل المعايير العالمية على توفير المياه المعبأة النقية، باعتبارها نوعاً من الخدمات الأساسية والعامة بأعلى مستويات الجودة للمحافظة على صحة وسلامة الجمهور وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.