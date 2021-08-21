وفد «الصحفيين الإماراتية» يختتم زيارته إلى الغردقة والقاهرة

القاهرة (الاتحاد) اختتم وفد جمعية الصحفيين الإماراتية زيارته إلى مدينتي الغردقة والقاهرة أمس، برئاسة حسين المناعي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة الإعلام السياحي للجمعية، في خطوة استهدفت تعزيز سبل التعاون في القطاع السياحي بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.والتقى الوفد، خلال زيارته لمدينة الغردقة، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأيمن البحراوي، مدير الهيئة الإقليمية، وعددا من أعضاء مجلس إدارة مستثمري السياحة في المحافظة، لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، في فندق ريكسوس بريميوم مجاويش سويتس آند فيلا الذي استضاف الزيارة.

وقال اللواء عاطف وجدي: إن الغردقة إحدى أهم الوجهات السياحية المصرية، حيث باتت تجذب إليها عددا كبيراً من السياح من مختلف أنحاء العالم، نظرا لما حباها الله تعالى به من خصائص طبيعية وجمالية وأجواء هادئة. من جانبه، قال حسين المناعي: إن زيارة الوفد الإعلامي الإماراتي لمدينة الغردقة، درة صعيد مصر، تمثل بداية انطلاق باكورة أعمال لجنة الإعلام السياحي بجمعية الصحفيين الإماراتية، وذلك في إطار خطة شاملة للجنة تستهدف زيارة مزيد من المدن السياحية في الوطن العربي، التي تحل معظمها على لوائح أجمل مدن العالم. وشملت رحلة الوفد لجمهورية مصر العربية التي استمرت 6 أيام زيارة لأهم المعالم الرئيسية في مدينة الغردقة، مثل «متحف الغردقة» و«مينى ايجيبت بارك» و«جراند اكواريوم الغردقة»، إضافة إلى زيارات للمعالم الأثرية والسياحية بمدينة القاهرة.

كما تضمنت الرحلة عددا من ورش العمل والندوات، كما شملت الورش «صحافة الجوال في خدمة السياحة»، تحدث فيها الزميل أيمن عبد المجيد رئيس تحرير البوابة الإلكترونية لمؤسسة روز اليوسف وكيل مجلس نقابة الصحفيين المصريين، وندوة بعنوان «مصر والإمارات في قارب واحد … الإعلامي سفير لبلاده»، تحدث فيها الدكتور عبد الله العوضي الكاتب الصحفي في جريدة الاتحاد. وشمل برنامج الزيارة أيضا ندوة بعنوان «عرض لتقارير بالصوت والصورة للمواقع الإلكترونية»، والتي ركزت على الجوانب السياحية في الدول العربية عرضها الإعلامي أحمد وائل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع، وورشة عمل بعنوان «الإعلام السياحي والترويج للوجهات السياحية»، تحدثت فيها الإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية. وشملت زيارة الوفد في القاهرة برج الجزيرة ومسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي، ومنطقة خان الخليلي. وفي نهاية البرنامج تم إصدار عدد من التوصيات، منها اختصار الرسالة الإعلامية وإخراجها بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمطبوعة وفي وسائل الإعلام الرقمي الحديث، ودعوة لكافة المتعاملين للتعاون مع المنتج السياحي لإخراج منتج جيد للسياحة، وبث إعلامي ساعتين أسبوعيا بشكل متكرر في كل وسائل الإعلام للدعاية السياحية العربية، وإعداد برامج سياحية محلية وعربية، وأن يقوم الإعلام بدوره لزيادة الوعي السياحي للمتلقي، والترويج للسياحة العلاجية، وإضافة مادة علمية عن السياحة العربية تدرس للطلاب في المدارس بالدول العربية، ودعم الإبداع في العمل السياحي، والاهتمام بعمل صياغة جديده للمواطن العربي للتفاعل مع السائح بشكل لائق يرفع من قيمة السياحة، وتقنين عمل العاملين في مجال السياحة، وعدم إهمال أي عنصر، ودعم المرشدين السياحيين وتقديم دورات تدريبية لهم لرفع مستواهم المهني والاجتماعي والسلوكي، وتشجيع الإعلاميين على تقديم حملات سياحية عن الوجهات السياحية في الوطن العربي، والاستفادة منها في وسائل الإعلام الرسمية كنوع من الابتكار في تقديم المواد المروجة للسياحة العربية، والاهتمام بالشارة السياحية للوجهات السياحية، وعمل مسابقات لتقديم أفضل الأفكار في ذلك وإنشاء قرية سياحية عربية تحاكي نماذج كل الدول العربية وتكون مزارا سياحيا متكاملا في كل بلد عربي.