تونس تجري مراجعة لاتفاق تجاري مع تركيا

تونس (رويترز)

قال مسؤول بوزارة التجارة التونسية، أمس، إن تونس تسعى لإجراء مراجعة عاجلة للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم.

وأضاف نبيل العرفاوي مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة إن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقاً لمسار المفاوضات بين الجانبين.

وتفاقم العجز التجاري في تونس في نهاية يوليو 2021، ليبلغ 8.7 مليار دينار مقابل 7.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2020.

وقالت سعيدة حشيشية المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي بوزارة التجارة إنه من المرجح أن يتم عقد اجتماع بين الجانبين التونسي والتركي في سبتمبر بهدف بحث خفض العجز.