«حرّة الشارقة للنشر» تقدم دعماً جديداً لرواد الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

طرحت المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، دعماً جديداً لروّاد الأعمال يتمثّل في توفير عدة باقات مختلفة، تتيح مجموعة واسعة من خدمات وحلول دعم رواد الأعمال، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لريادة الأعمال الذي يحتفي به العالم في 21 أغسطس من كلّ عام. وتسعى المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من خلال هذا الدعم إلى تأكيد مكانتها رافداً استراتيجياً لحراك النشر والعاملين فيه، وترسّخ حضورها حاضنة للعديد من المشاريع الناشئة، والمتوسطة، والشركات العريقة، نظراً لما تتمتّع به من بيئة تنافسية تجعل منها مركزاً للشركات في المنطقة والعالم.

وتتضمن الباقات التي تقدّمها المنطقة حتى الخامس من سبتمبر المقبل، خيارات واسعة ومتكاملة، منها باقة توفر للمستفيدين منها رخصة لمدّة عام، وتجمع بين نشاطين تجاريين تحت ترخيص واحد.

وحول هذه الخطوة، قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر: «نحرص على تعزيز مكانة الشارقة بيئة صديقة وحاضنة للأعمال ورّوادها، لهذا ارتأينا أن نحتفي بهذه المناسبة، ونؤكد على مكانة المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر كمركز حيوي يستقطب الراغبين بالانطلاق بأعمالهم، أو التوسّع فيها من خلال توفير مختلف السبل الرامية إلى الارتقاء بالأفكار الاستثمارية الإبداعية، لنكون شركاء في استدامتها ونجاحها».