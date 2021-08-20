الذهب يصعد 0.4% في أسبوع

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا، وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليرتفع الآن نحو 0.4 بالمئة في الأسبوع. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف «لكن، السوق تواجه صعوبات نوعاً ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز».

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد على تسعة أشهر مستفيداً من القلق حيال فيروس كورونا وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تقليص التحفيز هذا العام.