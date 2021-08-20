الصين تقرر قانوناً لحماية البيانات الشخصية

بكين (أ ف ب)

أقرت الصين، أمس، قانوناً شاملاً بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت يهدف خصوصاً إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان والتي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة. ويأتي النص ردا على ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى القلق المتزايد لدى المستهلكين الصينيين بشأن تسريب بياناتهم أو استخدام الخوارزميات.

وبموجب القانون الجديد الذي أقرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، ينبغي للشركات العامة والخاصة خفض عمليات جمع المعلومات الشخصية للمواطنين والحصول على موافقتهم المسبقة. لكن السلطات ليست معنية بهذا القانون إذ يمكنها الاستمرار في جمع كمية كبيرة من البيانات، خصوصاً لتعقب أي معارضة سياسية أو تطبيق سياستها الأمنية الصارمة في منطقة شينجيانغ المضطربة (شمال شرق).

ويفترض أن يؤثر القانون بشكل أكبر على الشركات الرقمية الوطنية العملاقة مثل تطبيق «ديدي» (لحجز مركبات مع سائقين) و«تنسنت» (ألعاب الفيديو) التي باتت في مرمى بكين خلال الأشهر الأخيرة لجمعها البيانات بهدف استغلالها.

وقال ناطق باسم البرلمان لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القانون يهدف خصوصاً إلى منع «استخدام البيانات الشخصية لغرض تنميط المستخدمين».