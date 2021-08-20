فولكس فاجن تقلص إنتاج أكبر مصانعها

فولفسبورج (د ب أ)

تعتزم عملاقة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن تقليص الإنتاج في أكبر مصنع تابع لها بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وذكرت أكبر منتج للسيارات في أوروبا، في بيان أمس، أن مصنعها بمدينة فولفسبورج الألمانية، وهو أكبر مصنع في العالم من حيث عدد العاملين به، 60 ألف عامل تقريباً، سيعمل لفترة واحدة يومياً من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة المقبلين بسبب نقص الرقائق. كما ستمدد شركة أودي للسيارات الفارهة والتابعة لمجموعة فولكس فاجن الإجازة الصيفية لعمال اثنين من مصانعها في ألمانيا لمدة أسبوع إضافي بسبب نقص الرقائق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات صناعة السيارات في العالم حذرت من شهور صعبة مقبلة بسبب تفشي السلالة دلتا المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في العديد من دول جنوب شرق آسيا مما أدى إلى نقص إمدادات الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات.

كانت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية ذكرت أمس أن تويوتا كورب اليابانية، أكبر منتج للسيارات في العالم، تعتزم إنتاج حوالي 900 ألف سيارة فقط الشهر المقبل وفقا لتوقعات يوليو الماضي وهو ما يقل بمقدار 500 ألف سيارة تقريباً عن متوسط إنتاجها الشهري بسبب نقص إمدادات الرقائق.

وكان متحدث باسم وحدة التصنيع التابعة لشركة تويوتا في أدابازاري شمال غربي تركيا قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنه سيتم تعليق الإنتاج لأسبوعين بسبب النقص في أشباه الموصلات، مضيفاً أن الإنتاج سيتوقف بين العشرين من أغسطس الجاري والخامس من سبتمبر القادم.