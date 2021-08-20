النفط يسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ 2019

نيويورك (د ب أ)

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها لليوم السابع على التوالي، خلال تعاملات أمس، لتسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ 2019 في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى اعتزامه بدء سحب إجراءات التحفيز النقدي خلال الشهور المقبلة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار وتراجع قيمة السلع في الأسواق العالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، أمس ليصل إجمالي التراجع خلال الأسبوع الحالي إلى 7.3%.

كما تراجعت أسعار المواد الخام الأخرى، مثل النحاس وخام الحديد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، حيث سجل مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى بشكل مستمر طوال الأسبوع الحالي.

وفي تعاملات صباح أمس في بورصة نيويورك للسلع تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 63.45 دولاراً للبرميل سبتمبر المقبل، ليسجل الخام أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أكتوبر 2019.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0.2% إلى 66.31 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.